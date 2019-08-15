Татьяна Майборода предстала в анимационной версии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

В Курганской области кандидаты в губернаторы начали активную фазу агитации. В областном центре развесили агитационные баннеры. В соцсетях и на телевидении появились предвыборные ролики, в которых кандидаты пытаются привлечь внимание избирателей с помощью анимации и масштабных видеосъемок.

Необычный ход с рисованным роликом выбрала кандидат от «Справедливой России» Татьяна Майборода. «У справедливости — женское лицо», — утверждается в ролике.

Наиболее масштабно к съемкам подошла команда врио губернатора Вадима Шумкова. В ролике используются панорамные съемки с квадрокоптера, впечатляющие кадры с зауральских производств. Практически все эфирное время посвящено программе развития региона и лишь в конце появляется напоминание о предстоящих выборах и кандидате.

Коммунист Яков Сидоров записал ролик на фоне поля. «8 сентября выборы губернатора, но мы выбираем не человека, а путь, по которому мы пойдем дальше», — говорит кандидат. Во время ролика его снимают с двух точек, но смотрит он лишь в одну камеру.

Проще других выглядит агитация, подготовленная лидером партии ЛДПР в Зауралье Юрием Ярушиным. Его обращение записано на одну камеру на фоне баннера. Он подчеркивает, что родился в Курганской области. «Я не могу равнодушно смотреть, как приходит в упадок земля, на которой мы живем», — говорит Ярушин.

Выборы губернатора в Курганской области пройдут 8 сентября. В них участвуют четыре кандидата: врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, депутат областной думы Юрий Ярушин (ЛДПР), директор Института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяна Майборода («Справедливая Россия»).