20 августа 2019
19 августа 2019

В Кургане оправдали банду борцов с драгдилерами

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск., юстиция, правосудие, суд, право
Всех членов банды отпустят на свободуФото: Александр Елизаров © URA.RU

Курганский городской суд пересмотрел приговор пятерым участником банды, жертвами которой, по версии обвинения, стали «сотовые» мошенники и наркоторговцы. Задержанных в 2016 году обвиняемых оправдали, об этом «URA.RU» рассказала мать одного из фигурантов дела.

«Всех оправдали», — сообщила собеседница агентства. Другие подробности дела оперативно уточнить не удалось. Решение пока не опубликовано на сайте суда.

Пятерых «охотников на драгдилеров и мошенников» задержали в 2016 году. По версии следствия, жертвами ОПГ стали около десяти человек — «сотовые» мошенники и наркоторговцы. Членам банды вменяли 12 составов преступлений, среди которых причастность к ОПГ, вымогательство, разбой, похищения людей и незаконное лишение свободы. Уголовное дело в Курганском областном суде рассматривалось на протяжении нескольких месяцев с участием присяжных, в итоге 18-летнюю участницу оправдали, а остальным дали от 4 до 10 лет тюрьмы. Однако последнее решение отменил Верховный суд, отправив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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