В Кургане оправдали банду борцов с драгдилерами

Курганский городской суд пересмотрел приговор пятерым участником банды, жертвами которой, по версии обвинения, стали «сотовые» мошенники и наркоторговцы. Задержанных в 2016 году обвиняемых оправдали, об этом «URA.RU» рассказала мать одного из фигурантов дела.
«Всех оправдали», — сообщила собеседница агентства. Другие подробности дела оперативно уточнить не удалось. Решение пока не опубликовано на сайте суда.
Пятерых «охотников на драгдилеров и мошенников» задержали в 2016 году. По версии следствия, жертвами ОПГ стали около десяти человек — «сотовые» мошенники и наркоторговцы. Членам банды вменяли 12 составов преступлений, среди которых причастность к ОПГ, вымогательство, разбой, похищения людей и незаконное лишение свободы. Уголовное дело в Курганском областном суде рассматривалось на протяжении нескольких месяцев с участием присяжных, в итоге 18-летнюю участницу оправдали, а остальным дали от 4 до 10 лет тюрьмы. Однако последнее решение отменил Верховный суд, отправив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.