Путин объяснил причину митингов в Москве

Обострение политической борьбы стало причиной московских протестных митингов, заявил президент РФ Владимир Путин в Финляндии на пресс-конференции с президентом Саули Ниинисте.
«Что касается событий в Москве: это связано с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы», — сказал Путин, отметив, что политики, которые инициировали протест, не были допущены до выборов из-за нарушений, передает ТАСС.
Президент сказал, что в ходе проверки подписей избирателей в подписных листах ряда оппозиционных политиков были обнаружены «мертвые души» — люди, которые давно умерли, но подписи которых значились в списках политиков. По словам Путина, это не ошибка, а фальсификация данных.
Отвечая на вопрос о протестах, президент РФ напомнил, что массовые акции во многих странах мира, в том числе европейских, зачастую имеют гораздо большие масштабы и последствия. Путин подчеркнул, что митингующие и полиция должны соблюдать закон, а нарушители — привлекаться к ответственности.
Протесты, в том числе несогласованные, проходят с середины июля из-за недопуска к выборам в Мосгордуму ряда политиков. Из-за столкновений митингующих с полицией было возбуждено несколько уголовных и административных дел. Акции в Москве поддержали в Конгрессе США, что дало повод Совету Федерации и МИД РФ говорить об иностранном вмешательстве в российские выборы.