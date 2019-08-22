21 августа 2019
20 августа 2019

Одну из центральных улиц Кургана отремонтируют бесплатно

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Объезд в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Курган, укладка асфальта, щебень, ремонт дорожного покрытия, щебень на асфальте, ремонтные работы
В Зауралье продолжается масштабный ремонт дорогФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Национальные проекты

Специалисты АО «УралАвтодор» безвозмездно отремонтируют улицу Советскую в Кургане. Об этом сообщили сами дорожники.

«„УралАвтодор“ является социально ответственным бизнесом, готовым оказывать поддержку в реализации общественно важных проектов. В рамках безвозмездной помощи наша компания проводит ремонт автодороги на улице Советской в городе Кургане», — отметил генеральный директор АО «УралАвтодор» Евгений Лобов. Он добавил, что это положительно скажется на экономике и социальной сфере регионального центра. Всего планируется обновить 500 метров дороги и тротуаров.

Также дорожники заканчивают капремонт автомобильной дороги по улице Космонавтов в селе Кетово в пригороде Кургана. Эти работы выполняются в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом году на ремонт дорог в Зауралье планируют потратить более 1,7 млрд рублей. На эти деньги должны отремонтировать около 158 км дорожного полотна, в том числе 123 км региональных дорог.

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