Вадим Шумков поздравил Курган, назвав город «другом» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио главы Курганской области Вадим Шумков поздравил столицу региона с днем рождения, назвав город «другом». Поздравление он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Город-герой, город-трудяга, город-друг. Еще деревенским мальчишкой, приезжая в Курган, я видел его центром цивилизации. Не скажу, что время пощадило город», — говорит Шумков на опубликованном видео.

Однако глава региона отметил, что друзьям в день рождения принято дарить подарки: «Поэтому мы будем говорить о том, что сделано и будем делать». Шумков подчеркнул, что на данный момент в городе ведется ремонт более 40 километров дорог, начато строительство нового моста, ведется работа на 18 общественных территориях. Также, по словам губернатора, в городе благоустроят центральный парк и городская набережная.

«Одновременно мы строим три детских сада. В плане — еще пять новых, новая школа, несколько новых медицинских учреждений», — сказал Шумков. Также глава региона отметил, что на данный момент ведется проектирование модернизированной системы городского водоснабжения.