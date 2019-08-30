В РЖД рассказали, когда погасят долги зауральского предприятия-банкрота

Вадим Шумков обсудил проблемы ПЛМЗ с представителями РЖД Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

Петуховский литейно-механический завод (ПЛМЗ, «дочка» ОАО «РЖД») в Курганской области в течение месяца полностью рассчитается с сотрудниками по зарплате. Об этом рассказали представители РЖД на встрече с врио губернатора Зауралья Вадимом Шумковым.

«Уже в сентябре планируется полностью рассчитаться с долгами по заработной плате и связанным с ней налогам и сборам в размере порядка 60 млн рублей», — рассказали в пресс-службе главы региона. Железнодорожники рассматривают варианты дальнейшей работы ПЛМЗ, в том числе модернизацию производственных мощностей и возможность открытия нового производства на существующих площадях. Также в РЖД готовы выделить Петуховскому району 10 млн рублей в качестве благотворительной помощи на ремонт школ №1 и №2.

Участники встречи также договорились в ближайшее время согласовать график погашения задолженности Курганской области за пригородные пассажирские перевозки. Сумма долгов не раскрывается.

ПЛМЗ — одно из старейших предприятий Зауралья, основанное в 1903 году. Оно специализируется на производстве изделий для нужд железной дороги. О долгах по зарплате на ПЛМЗ неоднократно сообщало «URA.RU». В отношении руководства предприятия возбуждалось уголовное дело по факту сокрытия денег от налоговой службы. В конце 2018 года зауральские власти договорились с РЖД о спасении ПЛМЗ от банкротства. Спустя две недели в регион поступило 50 млн рублей на закрытие долгов по зарплате, однако в апреле на ПЛМЗ ввели финальную стадию банкротства — конкурсное производство.