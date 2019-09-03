У заведения на Ямале, где школьникам предлагали кальяны в подарок, появились проблемы

Ямальский Роспотребнадзор придет с проверкой в кальянную Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по ЯНАО проверит заведение, где школьникам предлагали кальян в подарок. Инициатором инспекции стала окружная прокуратура.

«Вчера прокуратура округа направила в управление Роспотребнадзора требование о проведении внеплановой проверки по данной информации», — приводит слова представителя надзорного органа РИА «Новости».

Ранее в Новом Уренгое (ЯНАО) работники одной из кальянных решили привлечь внимание к заведению и на официальной странице в Instagram разместили рекламу: «Всем школьникам кальян на фрукте в подарок». Горожан возмутила такая идея. На рекламу также обратил внимание депутат Заксобрания ЯНАО от ЛДПР Иван Вершинин. В комментариях под записью заведения парламентарий отметил, что рекламный лозунг подразумевает, что кальян продается несовершеннолетним.

Директор заведения Евгений Кашкаров сообщил «URA.RU», что посетителям, не достигшим совершеннолетия, кальяны не продают. А рекламная акция была ради «хайпа» (общественный резонанс — прим. ред.): «Мы дали этот пост, чтобы о нас могли услышать те люди, которые о нас не знали. У нас исключительно вход „18+“ по паспортам. Именно этого правила придерживаемся».

Получить оперативный комментарий в управлении Роспотребнадзора по ЯНАО не удалось. В пресс-службе окружной прокуратуры на звонки корреспондента «URA.RU» не ответили.