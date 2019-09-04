В Тюмени подростки избили целующихся мужчин

Около десятка детей накинулись с кулаками на мужчин Фото: depositphotos.com

В Тюмени дети избили двух мужчин, которые целовались на детской площадке. Видеозапись с инцидентом анонимно выложили в одном из городских пабликов во «ВКонтакте». Полиция сейчас устанавливает обстоятельства происшествия.

«Заявления в органы внутренних дел по данному факту не поступало. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

На кадрах записи видно, как двое мужчин целуются на скамейке возле детской площадки, причем один из них лежит на коленях другого. «Вам самим не противно? Вы что тут устроили?» — кричат окружившие мужчин дети. На следующем кадре они толкают одного из мужчин, он падает, и группа ребят наносит ему удары руками и ногами по голове.

В комментариях под записью мнения пользователей Сети разделились. Кто-то защищал пострадавших мужчин. «Да это не детки, это какие-то чудовища», — отметила Наташа Хилькевич. Кто-то наоборот, хвалил детей за правильный поступок. «Правильно. Красавцы пацаны! Жму вам руку», — написал Саид Самадов. Видеозапись просмотрели более 26,5 тысячи человек, под ней оставлено свыше 300 комментариев.