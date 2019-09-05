Завод по переработке картофеля запустили в Тюменской области 5 сентября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В селе Упорово Тюменской области открыли не имеющий аналогов в России завод по переработке картофеля. На церемонии открытия 5 сентября присутствовал глава региона Александр Моор, сообщили в пресс-службе областного правительства.

На заводе будут производить и выпускать пастеризованный картофель в вакуумной упаковке, а также печеный и смешанный с овощами либо с мясом. Максимальная мощность завода — переработка 30 000 тонн сырья в год.

«Правительство всегда будет оказывать поддержку предприятиям, которые развивают такие проекты. Их поддержат и на федеральном уровне. Это лишь первый шаг на пути в создании глубокой переработки», — сказал Александр Моор.

На церемонии запуска завода также присутствовали замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, советник по сельскому хозяйству посольства Королевства Нидерландов в РФ Меувес Браувер, депутаты областной думы и замуправляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев.

Лебедев подчеркнул, что предприятие является уникальным для России. «Теперь есть переработка, то, чего нет во многих регионах страны. Это, безусловно, революционный и прорывной подход», — сказал Иван Лебедев.

На реализацию проекта Сбербанк предоставил инвестиции в размере 350 млн рублей.