08 сентября 2019

Жители Башкирии доверили руководить республикой экс-чиновнику Кремля

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Голосование на выборах в Екатеринбургскую городскую Думу. Екатеринбург , кабинки для голосования, выборы, голосование, избиратель
Выборы в Башкортостане подошли к концуФото: Анна Майорова © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Башкортостане завершились выборы главы республики. Согласно последним подсчетам голосов, руководить регионом будет врио главы Радий Хабиров.

За кандидата от «Единой России» Хабирова, по предварительной информации, отдали голоса 81,8% избирателей. Выдвиженец КПРФ Юнир Кутлугужин занял второе место, набрав 6,8%, следом за ним — кандидат от партии ЛДПР Иван Сухарев с результатом 4,7%.

Хабиров стал исполняющим обязанности главы Башкирии 11 октября 2018 года. Его предшественник Рустэм Хамитов руководил республикой с 2010 года.

Хабиров с 2009 по 2016 года работа в Кремле на должности заместителя начальника Управления президента РФ по внутренней политике. Впоследствии он на протяжении почти двух лет работал мэром подмосковного города Красногорск.

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