Жители Башкирии доверили руководить республикой экс-чиновнику Кремля

Выборы в Башкортостане подошли к концу
новость из сюжетаЕдиный день голосования 8 сентября 2019 года в России
В Башкортостане завершились выборы главы республики. Согласно последним подсчетам голосов, руководить регионом будет врио главы Радий Хабиров.
За кандидата от «Единой России» Хабирова, по предварительной информации, отдали голоса 81,8% избирателей. Выдвиженец КПРФ Юнир Кутлугужин занял второе место, набрав 6,8%, следом за ним — кандидат от партии ЛДПР Иван Сухарев с результатом 4,7%.
Хабиров стал исполняющим обязанности главы Башкирии 11 октября 2018 года. Его предшественник Рустэм Хамитов руководил республикой с 2010 года.
Хабиров с 2009 по 2016 года работа в Кремле на должности заместителя начальника Управления президента РФ по внутренней политике. Впоследствии он на протяжении почти двух лет работал мэром подмосковного города Красногорск.