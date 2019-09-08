Явка в Тюмени стала одной из самых низких в регионе

Выборы в Тюменской области идут более двух часов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Явка на выборах депутата по Калининскому избирательному округу в Тюменскую областную думу оказалась одной из самых низких на Урале. Процент избирателей, проголосовавших в первые два часа на участке № 19, составил 2,25%, сообщили в избирательной комиссии Тюменской области.

На 10 часов утра в Тобольске явка на довыбрах в местную городскую думу составила 6,68%. В Ялуторовске средняя цифра — 5,5%.

«Все участки открылись вовремя, голосование проходит в спокойном режиме, нарушений не зафиксировано», — рассказал «URA.RU» председатель регионального избиркома Игорь Халин.

По его словам, проверяются семь неофициальных сообщений, опубликованных на «Карте нарушений на выборах».

В день единого голосования 8 сентября выборы проходят в 17 муниципалитетах Тюменской области. Право быть избранными в думы различного уровня получили 515 кандидатов, принять участие в голосовании могут более 213 тыс. избирателей. В Тюменскую областную думу выберут одного депутата по Калининскому избирательному округу Тюмени. В кандидатах — Николай Руссу («Единая Россия»), Мурат Тулебаев (ЛДПР), Анатолий Княжев (КПРФ) и Максим Карпиков («Справедливая Россия»).