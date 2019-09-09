В думу на родине Шумкова баллотировались семь однофамильцев

Половина кандидатов в Шастовскую сельскую думу — однофамильцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семь однофамильцев Волосниковых приняли участие в выборах депутатов Шастовской сельской думы Варгашинского района Курганской области, на малой родине врио губернатора Вадима Шумкова. По предварительным данным, четверо из них проходят в новый состав муниципального органа.

На 10 мест в Шастовской сельской думе претендовали 14 человек: 10 от «Единой России», по одному от КПРФ и «Справедливой России», два самовыдвиженца. Согласно предварительным итогам, опубликованным в ГАС «Выборы», меньше всего голосов (104) отдано за коммунистку Светлану Хохлову. В числе отстающих также действующие депутаты-единороссы Николай Волосников, Зинаида Волосникова и Алексей Волосников (117, 118 и 129 голосов соответственно).

Предварительно в Шастовскую сельскую думу проходят единороссы Николай Волосников и Ирина Волосникова, справедливоросс Сергей Волосников и самовыдвиженец Наталья Волосникова. Один из работников администрации Шастовского сельсовета в разговоре с «URA.RU» отметил, что кандидаты в местную думу не являются друг другу родственниками. «Они просто однофамильцы», — заявил собеседник агентства. В предыдущем созыве Шастовской думы также было четыре депутата Волосникова.

322 избирательные кампании прошли в Курганской области 8 сентября. Зауральцы выбирали губернатора, новые составы Курганской городской думы, Варгашинской районной думы и других органов местного самоуправления.