На выборах 2019 года не было сенсаций Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Результаты голосования 8 сентября не стали неожиданностью для уральских регионов, выбирающих губернаторов. В Курганской области победу одержал врио главы региона Вадим Шумков. В Челябинской области с серьезным отрывом победил Алексей Текслер. Последний, кстати, уже анонсировал отставку правительства и объявление нового сенатора. Биатлонист Антон Шипулин также победил на выборах и стал депутатом Госдумы.

Сами выборы не принесли сенсаций, но эксперты советуют власти не расслабляться. Куда исчез протест, почему не сбылись страшные прогнозы и другие выводы об итогах кампании-2019 — в нашем материале.

В Свердловской области после года ожидания назначен глава регионального МВД. Им, как и предсказывало «URA.RU», стал генерал-майор Александр Мешков. А вот Челябинская область лишилась высокопоставленного силовика — Владимир Путин отправил главу регионального управления СКР Дениса Чернятьева в Башкирию.

В России втрое увеличат траты на детские пособия. Изменения выплат коснутся семей с детьми до трех лет. Но нововведение не сможет поднять рождаемость, уверены специалисты.

Минфин предложил вернуть на стадионы продажу пива. Идею обосновали тем, что это не опасно для зрителей и поможет организаторам спортивных мероприятий с инвестициями.

Глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия «жахнула всех» на выборах, несмотря на прогнозы «горе-социологов». Правда, неприятное исключение все же было.