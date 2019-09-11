В Кургане справки для детей в бассейн стали платными

Для посещения бассейна нужна справка
В Кургане родители недовольны, что справки для детей в бассейн стали платными. На это «URA.RU» пожаловалась многодетная мать, которая попросила не называть ее фамилию.
«У меня трое детей, вожу их в бассейн, чтобы укрепить здоровье. Теперь я должна заплатить за справку для каждого. Больше не на чем уже нажиться, кроме как на здоровье детей», — возмутилась жительница Кургана.
Главный врач детской поликлиники Эдуард Вебер пояснил «URA.RU», что плата берется не за справку, а за один из анализов, который входит в обследование. «Анализ на энтеробиоз не входит в программу госгарантий, поэтому мы берем плату, чтобы компенсировать стоимость реагентов», — объяснил Вебер.
По словам главврача, стоимость анализа составляет около 160 рублей.