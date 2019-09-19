СМИ узнали о шансах Заворотнюк на выздоровление

Друзья актрисы Анастасии Заворотнюк смогли связаться с пиар-директором звезды Мариной Потаповой, которая сообщила, что в состоянии артистки появилась положительная динамика. Об этом написал «Московский комсомолец».
«Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем, шансы немаленькие. Добавила, что состояние Анастасии заметно улучшилось, она вышла из комы. Врачи обнаружили, что возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо», — цитирует издание друзей Заворотнюк.
Изданию также удалось выяснить, почему семья актрисы не делает официальных заявлений относительно ее состояния. «Сейчас они боятся сглазить ситуацию», — подытожил источник издания.
СМИ начали писать о тяжелой болезни актрисы, известной по роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», в августе. По словам журналистов, после рождения третьего ребенка у артистки обнаружили рак мозга четвертой стадии. Позже сообщалось, что Заворотнюк перенесла трепанацию черепа. В клинике звезда круглосуточно находится в окружении охраны.
Актриса и режиссер Наталья Бондарчук, которая работала с Заворотнюк, подтвердила информацию о том, что у артистки рак мозга, передает агентство Nation News. В свою очередь продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин ранее заявил, что состояние актрисы ухудшилось.