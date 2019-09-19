Продюсер группы «Ласковый май» заявил об ухудшении состояния Заворотнюк

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось, заявил Андрей Разин Фото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk

новость из сюжета Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Как сообщил мне источник, который приближен к лечению Анастасии Заворотнюк, состояние здоровья у актрисы ухудшилось и мы все молимся за неё. <…>. Мы надеемся только на чудо», — написал Разин, пожелав выздоровления актрисе и сил ее семье.

О болезни Анастасии Заворотнюк, напомним, СМИ сообщили в августе. В середине сентября стало известно о госпитализации актрисы, а несколько позже — о серьезных последствиях на фоне рака мозга. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» якобы находилась в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. 18 сентября стало известно, что Завортнюк находится в сознании и дышит самостоятельно.