Стало известно состояние пограничников, пострадавших при нападении северокорейских рыбаков

Четверо пострадавших госпитализированы, двое — прооперированы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пограничников, пострадавших при нападении северокорейских моряков в Японском море, госпитализировали. Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Все четверо госпитализированы, один с огнестрельным сквозным ранением», — цитирует представителя ведомства РИА «Новости». Состояние пострадавших стабильное, двое из них уже прооперированы. Следователи планируют опросить раненых пограничников.

Ранее в российских водах Японского моря браконьеры с северокорейской шхуны напали на российских пограничников, когда те пытались задержать нарушителей. Пограничники обнаружили две шхуны и 11 мотоботов, экипаж которых занимался браконьерством. После нападения силовики задержали 161 иностранного рыбака. Сейчас следователи должны сузить круг подозреваемых, чтобы избрать им меру пресечения.

О возможном присутствии корейских браконьеров в Японском море российские дипломаты предупреждали еще в середине августа, рассказал «URA.RU» сотрудник центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. По его словам, действия браконьеров напоминали крупномасштабную операцию.