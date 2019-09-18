Дипломаты предупреждали о корейских браконьерах у российских границ еще в августе

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт unsplash. James Peacock, море, маяк, океан, волна, шторм
Северокорейские браконьеры провели крупномасштабную операцию в российских водахФото: James Peacock

Российские дипломаты знали о возможном присутствии корейских браконьеров в Японском море у границ РФ. Об этом «URA.RU» заявил сотрудник центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов.

«Действия браконьеров напоминали крупномасштабную операцию, в которой участвовали два судна и 11 мотоботов. Российское посольство привлекало внимание к происходящему еще в середине августа», — отметил собеседник агентства.

17 сентября экипаж северокорейской шхуны, который незаконно добывал рыбу в экономической зоне России в Японском моря, совершил нападение на группу российских пограничников. В результате происшествия пострадали трое российских военнослужащих. Два судна с экипажем в 160 человек были задержаны сотрудниками ФСБ, передает телеканал 360. Также у нарушителей были изъяты все незаконно добытые биоресурсы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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