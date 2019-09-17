Северокорейские браконьеры напали на российских пограничников

Силовикам удалось задержать только одну шхуну Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В российских водах Японского моря браконьеры с северокорейской шхуны напали на российских пограничников. Отмечается, что силовики пытались задержать нарушителей.

«Трое силовиков получили ранения — насколько серьезные, пока неясно», — передает telegram-канал РИА «Новости». Пограничники уличили в занятии браконьерством две северокорейские шхуны и одиннадцать небольших катеров. На данный момент силовикам удалось задержать только одну шхуну. Для ареста остальных принимаются «решительные меры».

По данным telegram-канала Mash, на борту шхуны, которая напала на команду российских пограничников, было более 45 человек. А на задержанном корабле находился 21 человек.