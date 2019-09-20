Главный вуз Тюмени поможет изменить российские университеты

В вузе началась научная конференция об инструментах трансформации университета Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменском госуниверситете на базе Школы перспективных исследований (SAS) 20 сентября стартовала конференция Проекта 5-100 «Научно-образовательный гринфилд как инструмент трансформации университета». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения. На семинаре обсудят опыт ТюмГУ в создании новых структуры, которые могут изменить привычные университеты.

В мероприятии принимают участие эксперты и управленцы, а также представители сильнейших вузов России. «Гринфилд — зеленое поле, на котором ничего нет. Так же называется что-то, что вы построили в чистом поле, на пустом месте с нуля исходя из какой-то концепции, а не из того, что существующая инфраструктура задала вам параметры того что вы, строите», — отметил директор Школы перспективных исследований (SAS) ТюмГУ Андрей Щербенок.

Зампредседателя совета по повышению конкурентоспособности университетов России среди ведущих мировых научных центров Андрей Волков отметил: «Если пользоваться медицинской метафорой, [гринфилд] это имплант, который мы вставляем, и он должен прижиться. И все больше российских вузов начали такой эксперимент».

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков подчеркнул, что в вузе уже созданы два гринфилда, которых высоко оценили эксперты — Школа перспективных исследований и институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO). «Нам проект предоставил принципиальную возможность изменить университет, и мы ею воспользовались», — отметил Фальков.

Двадцать восьмой семинар-конференция Проекта 5-100 пройдет с 20 по 21 сентября на базе Школы перспективных исследований ТюмГУ. Цель проекта — повышение конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.