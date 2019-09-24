В Тюмени не нашли покупателей на дома семьи экс-владельца дилера Mercedes

Из-за мошенничества в дилерском центре бизнес Арудова полетел под откос Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Арбитражный управляющий не смог продать в ходе банкротства два магазина семьи экс-совладельца единственного в Тюменской области дилерского центра Mercedes Зураба Арудова. Сообщение о процедуре опубликовано в едином реестре сведений о банкротстве.

Согласно обнародованным данным, на торги были выставлены два нежилых коттеджа по адресу ул. Розы Люксембург, 12, корпуса 3 и 5 — рядом с ледовым дворцом спорта «Рубин» в Тюмени. В первом, площадью 923,2 кв. м., расположен магазин поставщика стройматериалов «Техснабгрупп», его оценили в 69,5 млн рублей. Во втором, площадью 887,8 кв. м. — магазин «Адонис — мебель», его цена составила 66,9 млн рублей. Дома не нашли своего покупателя, торги проводятся уже третий раз.

Оба здания принадлежат деревообрабатывающей компании ООО «Адонис». В 2015 году Зураб Арудов переписал ее на сына Диониса. В 2016 году предприятие признано банкротом. Арудов-старший был признан банкротом по иску «Сургутнефтегазбанка» в декабре 2017 года.

Как ранее сообщало «URA.RU», в 2018 году предпринимателя приговорили 3,5 годам лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, он по поддельным документам заложил в банк совместный с известным тюменским бизнесменом Георгием Алмановым (холдинг «Абсолют») дилерский центр Mercedes «Адонис-Авто». Из-за этого его партнер потерял 52 млн рублей, а бизнес — 300 млн рублей. Сейчас «Адонис-Авто» работает под брендом «Астерион» и полностью принадлежит Георгию Алманову.