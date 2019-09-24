Власти объяснили, почему десятки тюменцев остались без отопления

По словам главы поселка Винзили Елены Осиповой, часть квартир дома уже отапливается Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

100-квартирный дом в поселке Винзили Тюменского района остался без крыши и отопления, в том числе, из-за самих жителей. Об этом «URA.RU» заявила глава администрации населенного пункта Елена Осипова. Ранее агентство сообщало, что подрядчик не закончил капремонт и бросил объект.

«Одна из причин задержки сдачи объекта — это нежелание некоторых жильцов пускать ремонтников в дом. Что касается возможных финансовых вопросов, то я не могу их комментировать, потому что это отношения подрядчика и заказчика», — отметила глава поселка. По словам одного из жителей Винзилей, с подрядчиком вовремя не рассчитались.

Осипова подчеркнула, что подрядчик вернулся на объект, и сейчас работы ведутся в усиленном режиме. «В два подъезда из пяти уже поступило тепло. Еще два возможно подключат сегодня, а последний — до конца недели», — сообщила она. О проверке хода капремонта заявили в прокуратуре Тюменской области.

По данным сайта «Реформа ЖКХ», заказчиком капремонта является МКУ «Служба заказчика Тюменского района», а подрядчиком — ООО «Тауэр». Дозвониться до них не удалось.