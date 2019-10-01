Бизнесмены больше не смогут уклоняться от уплаты налогов в РФ Фото: Елена Федорова © URA.RU

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Главные темы вторника, 1 октября:

В ближайшие три года пройдут сокращения федеральных чиновников. Всем увольняемым сотрудникам выплатят компенсацию, равную трем окладам. Минфин РФ потратит на это почти 5 миллиардов рублей. Кроме того, в министерстве придумали, как заставить олигархов платить налоги в России. Бизнесменов лишат лазейки по уклонению от выплат.

В Госдуме нашли главное препятствие для перехода на четырехдневную рабочую неделю. Депутаты считают, что если реформу и введут, то только в тех областях, где «присутствует государство», а это бюджетники.

Экономист Сергей Гуриев, бежавший во Францию в 2013 году, объяснил смысл повышения пенсионного возраста в РФ. В интервью Юрию Дудю он заявил, что реформа — запасной план на случай, если цены на нефть упадут, и все происходит из-за убежденности президента Владимира Путина, что «у него кончаются деньги».

Из главного детского онкоцентра России массово уходят врачи. Ранее они записали видеообращение, в котором угрожали уволиться из-за ужасных условий в больнице. Позже руководство уволило инициатора записи ролика, а на недовольных врачей написало жалобу.

Телеграм-канал «Омбудсмен полиции» сообщил о массовых сокращениях в ГИБДД по всей стране. Органы внутренних дел в общей сложности покинут 2 тысячи человек. Наиболее массовые сокращения ждут сотрудников из Свердловской области.

Штрафы за уклонение от армии вырастут в шесть раз. Денежные наказания коснутся призывников, которые не сообщают в военкомат о смене места жительства или работы.