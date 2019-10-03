На процедуру продажи долгостроя в Ноябрьске не было подано ни одной заявки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (Архивный снимок)

Дочерняя структура «Газпрома» на Ямале — «Газпром добыча Ноябрьск» не смогла продать недостроенный спорткомплекс «Стерх» в Ноябрьске за полмиллиарда рублей. На долгострой не заявилось ни одного претендента. Информация об этом содержится на электронной торговой площадке группы «Газпромбанка».

О продаже объектов ямальского предприятия в микрорайоне «М» стало известно в начале июня после публикации тендера на сайте корпорации. В документации сообщалось, что выставляются на продажу объекты имущества «Зоны активного отдыха» в Ноябрьске: недострой площадью 11,5 тысяч квадратных метров, здание пункта проката (9,5 млн рублей), инженерные сети (около 8,7 млн рублей), площадка зоны активного отдыха (3,5 млн рублей), горнолыжная трасса и инвентарь (31,9 млн рублей). Общая сумма — 557,4 млн рублей.

В итоге прием заявок на участие в аукционе завершился 1 октября. По данным, указанным в протоколе, на участие в процедуре не было подано ни одной заявки. «По окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка для участия в процедуре. Комиссия приняла решение признать процедуру несостоявшейся», — говорится в документе.

Строительство спорткомплекса «Стерх» в Ноябрьске началось в 2002 году, однако в 2013 стройка остановилась. Снос объектов «Зоны активного отдыха» обошелся бы городскому бюджету в сотни миллионов рублей.

Фото: сайт ПАО «Газпром»