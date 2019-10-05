Ямальским бизнесменам, торгующим алкоголем, пообещали сложности

Дмитрий Артюхов считает, что в регионе назрели ужесточения для владельцев алкомаркетов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пообещал сложности собственникам алкомаркетов, которые открываются во дворах жилых домов в округе. Об этом глава региона заявил в ходе общения с жителями округа в прямом эфире в социальной сети Instagram.

В комментариях под трансляцией у ямальского губернатора спросили, как решается проблема со злоупотреблением населением алкоголя. «Не скрою, тема меня беспокоит. Проезжаю по новым микрорайонам, которые еще вчера запустились, еще свет не горит в окнах, а весь первый этаж в алкомаркетах. Мне кажется здесь что-то идет не так. Я все-таки склоняюсь к тому, чтобы определенные сложности у многочисленных алкомаркетов появились. Как минимум, их нужно вывезти из внутренней части домов, куда можно зайти в тапочках. Эту доступность надо отводить. Определенные ужесточения уже назрели», — рассказал Артюхов.

При этом он отметил, что «мера требует обсуждения». «Здесь важно учитывать интересы предпринимателей. Если будем что-то запрещать, то дадим определенный временной промежуток, чтобы они смогли перестроиться и не попали в тяжелую ситуацию. В конце концов там работают тысячи наших ямальцев», — уточнил глава региона.

Сейчас в округе обсуждают вариант ограничения продажи алкоголя, который позволит решить эту проблему. Сейчас продавать спиртное нельзя с 22.00 до 10.00. Если поправки примут, торговать нельзя будет с 20.00 до 12.00. Задача по снижению потребления алкоголя и популяризации здорового образа жизни поставлена в национальном проекте «Демография».