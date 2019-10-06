Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг и извиняться на русском языке

Поляки заставили гостя из Львова съесть красно-черный флажок, который увидели в его автомобиле. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в Facebook.
Журавко пояснил, что эту историю ему поведал его друг, который проживает в Польше и работает там таксистом. С его слов, поляки заметили в автомобиле с украинскими номерами флаг «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — экстремистская организация запрещена на территории России). Когда водитель подошел к машине они окружили его. «Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени, и заставили его съесть этот флажок», — написал Журавко. Затем поляки заставили извиняться украинца на русском языке.
По словам друга экс-депутата, в Польше негативно относятся к деятельности Степана Бандеры, а также не примелют флаг ОУН-УПА, пишет информагентство Nation News.
В марте этого года на Украине вступил в силу закон, согласно которому пособники нацистов из ОУН-УПА приравниваются к ветеранам войны. Тогда же президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов подписать закон об уголовной ответственности за пропаганду бандеровской идеологии.