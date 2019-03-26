На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны

На Украине вступил в силу закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», согласно которому пособники нацистов из Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещенные в РФ организации, — прим. ред.) приравниваются к ветеранам войны. Порядок предоставления статуса участника боевых действий воинам УПА будет установлен Кабинетом министров Украины.
Ранее к «участниками боевых действий» на Украине относились только те бойцы УПА, которые в годы Второй мировой войны сражались против нацистов, передает «Царьград». Закон также касается воевавших в Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская Сечь», Украинской народной революционной армии (УНРА) и вооруженных подразделений ОУН, запрещенных в России.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что готов подписать закон об уголовной ответственности за пропаганду бандеровской идеологии. Но при этом он решил переложить ответственность за окончательное принятие закона на Конституционный суд.