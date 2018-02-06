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06 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:06  06 февраля 2018 0

Президент Польши согласился признать «бендеровцев» уголовниками

События на Майдане. Киев, пламя, огонь, украина в огне
Украинских националистов пообещали сажать в тюрьмуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет закон об уголовной ответственности за пропаганду бендеровской идеологии. Но при этом решил переложить ответственность за его окончательное принятие на Конституционный суд.

Законопроект предусматривает наказание до трех лет лишения свободы для тех, кто отрицает преступления украинских националистов в Польше в годы Второй мировой войны. Ранее инициатива была утверждена парламентом страны, после чего президент долго не хотел его подписывать, но в итоге сдался, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как отмечает издание, Анджей Дуда опасается, что закон ухудшит отношения Польши с Украиной. Но вынужден его принять, под давлением общественности, а также в надежде улучшить отношения с Россией. При этом президент Польши оставляет шанс для отмены закона после его подписания. Для этого он передает его на рассмотрение Конституционного суда, который вправе принять такое решение, пишет «Национальная служба новостей».

Тем временем в Верховной Раде уже негативно отреагировали на принятие польскими коллегами закона об уголовной ответственности за распространение бендеровской идеологии. Там эту инициативу назвали «ножом в спину», а также «унижением достоинства украинской нации».

Игорь Чукреев
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