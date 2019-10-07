В Тюменской области школьница жестоко избила ровесницу

Мама девочки отказалась писать заявление в полицию (архивное фото) Фото: depositphotos.com

В поселке Боровский (Тюменская область) школьница жестоко избила свою ровесницу. Шестиклассница пинала девочку по голове, ее смогла остановить только проходившая мимо женщина. О произошедшем она сообщила в социальной сети «ВКонтакте». Информацию об этом подтвердили в пресс-служба УМВД по Тюменской области.

«Сегодня (4 октября, — прим. ред.) стала свидетелем зверской драки юных девочек на территории леса между ж/д линией и новым спортивным комплексом. Подростков было так много, что я сначала подумала — школьный поход», — сообщила женщина анонимно в группе «Боровский Luxury | Тюмень». В учебном заведении отказались комментировать происшествие из-за того, что «директор отсутствует и находится в другом корпусе» и попросили перезвонить. Сама директор, судя по разговору с секретарем, в этот момент присутствовала в кабинете.

В МВД по Тюменской области информацию о драке подтвердили. По данным МВД по Тюменском району, мама пострадавшей девочки отказалась писать заявление в правоохранительные органы. «Тем не менее, в ближайшее время инспектор по делам несовершеннолетних проведет со всеми задействованными в конфликте подростками профилактическую беседу», — рассказали в пресс-службе МВД по Тюменской области. Встреча между родителями и руководством школы прошла 7 октября.