Савченко указала момент, когда Порошенко «проиграл» Украину

Надежда Савченко высказалась против действий Порошенко Фото: Личная страница Надежды Савченко в Facebook

новость из сюжета Война на Украине

Экс-президент Украины Петр Порошенко «проиграл» государство, подписав Минские соглашения в 2015 году. Такое мнение озвучила бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

«Вспомните Порошенко. Он проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения в 2015 году», — заявила Савченко в эфире программы «Украинский формат» на телеканале NEWSONE. Она также добавила, что Порошенко сам допустил «формулу Штайнмайера», а митинги против нее назвал «спецоперацией на расшатывание страны».

Экс-депутат Рады отметила, что теперь Порошенко сам «раскачивает лодку», призывая украинцев выходить на акции протеста против данных соглашений. По мнению Савченко, такое поведение выгодно политическим деятелям, проигравшим выборы. Таким образом они хотят повысить свой рейтинг, приводит ее слова Life.ru .

7 октября в центре Киева собрались тысячи людей, чтобы выразить недовольство принятием украинскими властями «формулы Штайнмайера» по присвоению Донбассу особого статуса. По некоторым данным, митинг организовал Петр Порошенко и его партия «Европейская солидарность», передает RT.