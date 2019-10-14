Руководитель главного тюменского онкоцентра находится на грани увольнения

Следователи проверяют главу «Медгорода» Андрея Кудрякова по фактам списания казенного имущества Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Глава тюменского онкоцентра «Медицинский город» Андрей Кудряков может покинуть свой пост. Руководителя проверяют сотрудники регионального управления СК РФ.

По данным портала 72.ru, заявление об увольнении Кудрякова подписано еще 10 октября. Менеджер якобы был уволен по решению руководства (департамента здравоохранения Тюменской области — прим. ред.), и ему выплачена компенсация в размере трех средних зарплат. При этом в региональном депздраве агентству не подтвердили увольнение. «Кудряков осуществляет руководство «Медгородом», — заявила пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

Ранее «URA.RU» писало, что следователи проверяют главу «Медгорода» по фактам списания казенного имущества в свою пользу. Кроме того, в июле главного бухгалтера и главного экономиста онкоцентра обвинили в хищении 29 млн рублей. В сентябре силовики возбудили второе уголовное дело о хищении еще 18,4 млн рублей.