Собчак может поплатиться из-за скандальных слов о принадлежности Крыма Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Главные новости этой недели:

В опросе при подсчете голосов с серьезным перевесом победила площадка под храм на месте Приборостроительного завода. Время задуматься — горожане от этого выиграли или проиграли? Инсайдеры расходятся во мнении по срокам стройки храма. Одни считают, что построить его могут не раньше, чем через шесть лет. Другие говорят, что купола появятся на соборе к 300-летию города. Разбираемся, кому верить и что ждет горожан. Кстати, митрополит Кирилл уже заявил, что опрос сплотил православных горожан.

В «Единой России» допустили возможность слияния с новой политической силой в Госдуме после выборов в 2021 году. Рассказываем все подробности.

Бывшего вице-губернатора Челябинской области, осужденного за коррупцию, отпускают из колонии. Теперь вместо заключения он будет подметать улицы.

Пермским рабочим завода имени Дзержинского разрешили митинговать. Люди придут добиваться сохранения заказов предприятия, иначе работу могут потерять 800 человек.

Судья Конституционного суда раскритиковал систему высшего образования. Говорит, что не доверяет качеству дипломов выпускников страны. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко не согласен с его заявлением.

Ксения Собчак может поплатиться за слова о принадлежности Крыма. На телеведущую подали заявление в прокуратуру.