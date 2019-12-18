Глава зауральского сельсовета срывает выборы, чтобы остаться в должности

Местные депутаты не поддержали действующую главу сельсовета Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выборы главы Нижнетобольного сельсовета Белозерского района Курганской области признаны несостоявшимися после того, как действующая глава Вера Жидкова сняла свою кандидатуру. Об этом «URA.RU» рассказали источники, близкие к местным властям.

После заседания конкурсной комиссии на должность главы претендовали два человека. Конкурентом Жидковой стал пенсионер МВД Александр Буров. «За Бурова проголосовали пять человек, за Жидкову — четыре», — рассказал инсайдер. Одного из десяти депутатов, мужа Жидковой, не допустили к голосованию. Ни один из кандидатов не набрал необходимые для избрания шесть голосов.

«На повторном голосовании Жидкова неожиданно сняла свою кандидатуру. Она объяснила просто: „Это мое личное дело“», — заявил собеседник «URA.RU». Выборы признали несостоявшимися, сейчас в Нижнетобольном запущен новый конкурс, который продлится до середины февраля. До этого времени руководить сельсоветом будет Жидкова. При этом она не исключает, что снова подаст документы на участие в конкурсе.

«Складывается ощущение, что она специально сорвала выборы, поняв, что проигрывает», — считает собеседник «URA.RU». Инсайдер отмечает, что местные жители «в шоке от происходящего», но не могут ни на что повлиять.

Получить комментарии Жидковой «URA.RU» не удалось, на звонок в администрацию сельсовета никто не ответил. Дозвониться до управделами района Николая Лифинцева, возглавлявшего конкурсную комиссию, также не удалось. Буров в разговоре с агентством подтвердил озвученную информацию. Он отметил, что еще не принял окончательное решение об участии в новых выборах, хотя местные жители его поддерживают и советуют выдвигаться.