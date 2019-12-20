19 декабря 2019
18 декабря 2019
17 декабря 2019

В Зауралье придумали наказание за продажу снюса, которым травятся дети

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Курган, дети, школьники, дорога в школу
За продажу никотиновых смесей детям будут штрафоватьФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области предложили штрафовать за продажу снюса (никотиновых смесей) несовершеннолетним. Такой законопроект внесен в областную думу Зауралья прокуратурой региона.

«Предлагается установить административную ответственность за розничную продажу и распространение среди несовершеннолетних любых сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его производные», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте думы. Размер штрафа для граждан составит от трех до пяти тысяч, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

В прокуратуре поясняют, что разработка проекта закона обусловлена сложившейся негативной тенденцией. Из-за пробела в федеральном законодательстве в продаже появились жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси без табака, которые стали популярны среди подростков и вызывают привыкание.

Одновременно губернатор Курганской области Вадим Шумков внес в облдуму еще один законопроект, предполагающий запрет продажи снюса несовершеннолетним, но не предусматривающий наказание за нарушение. Ожидается, что оба документа будут приняты 24 декабря на последнем в году заседании думы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что курганские родители заявили об отравлениях детей снюсом. Специалисты отмечают, что концентрация никотина в таких смесях в разы выше, чем в сигаретах, поэтому они не менее опасны.

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...