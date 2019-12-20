Компания тюменских властей пытается засудить дорожников из-за миллионных долгов

По версии госкомпании, тюменские дорожники потребляли электричество без договора Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области (управляет индустриальными парками «Боровский» и «Богандинский») обвинила региональное управление автодорог в причинении убытков в 7,3 млн рублей. Информация об этом размещена в картотеке арбитража, куда госпредприятие обратилось с иском.

Согласно документам суда, агентство заявило о том, что управление автодорог «без договора потребляло электроэнергию». Других подробностей дела не сообщается. Иск принят арбитражным судом Тюменской области к рассмотрению — первое заседание назначено на 29 января 2020 года.

В агентстве инфраструктурного развития отказались от комментария. Получить оперативный комментарий от ответчика также не удалось, «URA.RU» направило запрос в Главное управление строительство Тюменской области, в которое входит управление автодорог.