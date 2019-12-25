Топить котельную незаконно, но отключить тоже нельзя Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поселке Юргамыш Курганской области, где живет более 7,5 тысячи человек, единственная котельная оказалась вне закона. Жители поселка возмущаются, что им не приходят квитанции за тепло — они уверены, что в итоге скопятся неподъемные суммы, кроме того, они потеряют право на льготные выплаты.

Директора ООО «Теплоресурс» Леонида Бычкова судят за то, что принадлежащая ему котельная в Юргамыше работала без лицензии. В настоящий момент котельная работает без предъявления счетов потребителям. Бычков уточнил, что арендатора, который обслуживал котельную, не удовлетворил уровень тарифа и в начале отопительного сезона он расторг договор. При этом предприниматель высказал сомнение, что власти могут передать котельную в управление кому-то еще. «На оформление лицензии уйдет не менее трех-четырех месяцев, если лицензии нет, автоматически возникает уголовное дело», — объяснил он.

По мнению представителей ООО «Теплоресурс», ситуация сложилась из-за конфликта с местным Ростехнадзором. В разговоре с «URA.RU» Бычков высказал мнение о том, что газовой котельной вообще не требуется лицензия. «Сейчас конец года, у власти неосвоение бюджета, население не получит дотации», — объяснил сложности из-за отсутствия тарифа Бычков. Он рассказал, что недовольные жители буквально штурмуют котельную.

Глава Юргамышского района Олег Язовских признал, что ситуация сложилась абсурдная. «Мы ждем решения суда», — сообщил он. Следующее заседание, по словам Бычкова, состоится 22 января 2020 года.