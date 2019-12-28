На Украине пожаловались на зависимость от африканской картошки

Известный аграрий считает, что Украина испытывает серьезную зависимость от африканского картофеля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главный украинский аграрий назвал серьезную зависимость своей страны. По словам главы Союза селянства и экс-президента ассоциации фермеров Украины Ивана Томича, страна испытывает серьезную зависимость от импорта продовольствия впервые за всю историю.

Томич отметил, что сильнее всего Украину выручают африканский картофель и польское молоко. «И глубина импортозависимости катастрофически нарастает по многим продуктам, особенно трудоемким — овощи, животноводческая продукция» — цитирует Томича телеканал 360.

Ранее СМИ сообщали о росте зависимости Украины от импорта продукции. В частности, импорт картофеля в страну вырос в 700 раз в период с июля по ноябрь 2019 года, пишет РИА «Новости». При этом главными поставщиками картошки тогда назывались Россия и Белоруссия.