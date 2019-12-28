Тюменские чиновники поделились своей реакцией на отставку замгубернатора

Уход Натальи Шевчик стал неожиданностью для рядовых сотрудников правительства Тюменской области Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Отставка первого замгубернатора Тюменской области Натальи Шевчик стала неожиданностью для рядовых сотрудников правительства региона. Об этом «URA.RU» сообщило сразу несколько источников в областной власти. Об уходе Шевчик со своего поста стало известно вечером 27 декабря.

«Я узнала об отставке уже после работы из новостей», — рассказала агентству на условиях анонимностей сотрудница одного из департаментов правительства. Другой инсайдер, работающий специалистом, отметил, что на их уровне кадровые изменения не обсуждались — «ухода Шевчик не ждали». Сотрудники пока не представляют, кто сможет заменить первого замгубернатора на ее посту — по их словам, «вариантов слишком много».

Получить официальный комментарий от правительства не удалось — в пресс-службе губернатора не ответили на звонки агентства. На портале органов власти Тюменской области информация об отставке до сих пор не опубликована.

Ранее «URA.RU» писало, что 31 декабря Шевчик, проработавшая в правительстве 18 лет, займет пост советника главы региона по стратегическим вопросам. Собственные источники агентства утверждают, что чиновница войдет в новый состав областной думы в 2021 году, где ей пророчат пост вице-спикера.