Следить за Ямалом в новогодние каникулы будет бывший спасатель

Аркадий Бессонов с 2002 по 2018 год работал в ГУ МЧС по ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Замгубернатора Ямала Аркадий Бессонов останется за главного на время новогодних каникул в округе. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства округа.

«Дежурным членом правительства на период новогодних праздников будет заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов. К нему будет в ежедневном режиме стекаться вся оперативная информация по округу. Аркадий Бессонов будет на связи со всеми территориями округа вплоть до 9 января. В целом каждый из членов правительства, руководителей департаментов и глав муниципальных округов находится на связи. В случае необходимости они включатся в работу», — рассказали в пресс-службе правительства округа.

Аркадий Бессонов в окружном правительстве курирует взаимодействие с силовиками. С 2002 года он работал в ГУ МЧС по ЯНАО и смог дослужиться до начальника окружного управления. Ведомство он покинул осенью 2018 года — сразу после того, как стало известно о переезде бывшего замгубернатора Ямала Михаила Кагана в Екатеринбург.