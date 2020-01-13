Курганцы жалуются на вредные выбросы от предприятия по переработке глины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Серьезное заболевание легких угрожает жителям села Введенского в Кетовском районе Курганской области. Видео со снегом, покрытым серой пылью, разместил в соцсетях местный житель Евгений Смирнов.

«Полностью все в сером снеге. Вон здание „Бентонита“ коптит. Этим мы дышим, это все химия, реактивы. Несколько лет назад здесь были кусты, деревья, сейчас все выгорело», — озвучил видео Смирнов.

В комментариях к посту курганцы подтвердили, что проблема есть. «Неприятно пахнет постоянно, в особенности летом», — написала Татьяна Миронова. «Надо как раньше собраться, написать петицию, и всем жителям подписаться», — добавила Марина Баротова.

Эколог Сергей Завьялов, который ранее занимал должность бывшего гендиректора ООО «Бентонит», пояснил «URA.RU», что причина выбросов может быть в нарушении технологии. «Бентонит в буквальном смысле вылетает в трубу. Пылеочистка снижает производительность, поэтому ее отключают», — сказал Завьялов.

Он также добавил, что выбросы глинопорошка опасны для здоровья. «Попадая в легкие, бентонитовый глинопорошок уже не выводится и вызывает силикоз. Болезнь развивается из-за вдыхания пыли, содержащей диоксид кремния. Силикоз вызывает риск заболеваний туберкулезом, бронхитом и эмфиземой легких», — пояснил эколог.

Получить оперативные комментарии в ООО «Бентонит» не удалось. «URA.RU» направило запросы в областные управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора, поступали ли им жалобы на работу предприятия.