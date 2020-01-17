Омбудсмен рассказал о состоянии тюменца, обвинившего полицейских в пытках

Омбудсмен Сергей Миневцев ждет письменного обращения от Романа Грицаева Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Роман Грицаев, который обвинил тюменскую полицию в пытках, не жалуется на здоровье. Об этом заявил региональный уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев, посетивший Грицаева в СИЗО, где тот содержится по подозрению в краже.

«Грицаев не жалуется на условия содержания и здоровье», — рассказал омбудсмен в разговоре с «URA.RU». Что касается информации о якобы имевших место пытках, Миневцев посоветовал молодому человеку описать ситуацию письменно. «Ждем письменного сообщения, затем будем разбираться, и при необходимости обращаться в прокуратуру или УМВД», — добавил он.

Ранее Грицаев через своего адвоката пожаловался на пытки электричеством в отделе полиции на улице Тульской в Тюмени. По словам молодого человека, таким образом силовики заставляли его признаться в краже, которую он не совершал. Тюменец находится в СИЗО с октября 2019 года. По версии адвоката, его подзащитного оговорили.