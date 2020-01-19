Народная артистка России, певица Алла Пугачева появилась на дне рождения у своего друга, композитора Игоря Николаева с помолодевшим лицом. Соответствующие снимки опубликовала жена Николаева, уроженка Свердловска Юлия Проскурякова в своем Instagram.
На фото 70-летнюю Пугачеву легко спутать с ее старшей дочерью Кристиной Орбакайте. «Что, у Аллы Борисовны сейчас талия уже лучше, чем у Проскуряковой?» — отметил пользователь krismognin. «Аллу Борисовну не узнать! Хорошо выглядит. Овал лица будто изменился. Интересно, перебор с фотошопом или новая пластика?» — задался вопросом пользователь disco.80s.
В ходе празднования Пугачева рассказала, как песни Николаева помогли ей пережить разводы. После этого в зале раздался дружный смех многочисленных гостей. Ее бывший муж, Евгений Болдин решил в шутку добавить, что он тому яркое подтверждение, передает «Пятый канал».
Ранее «URA.RU» писало, что поклонники отметили сходство супруги Николаева со свекровью Светланой Митрофановной. Звезда пояснила, что находится в теплых отношениях с родственницей.