На юбилее Юрия Николаева появилась женщина, на которую очень похожа его уральская жена

Супруга композитора Игоря Николаева — екатеринбурженка Юлия Проскурякова — поделилась с поклонниками снимками с 60-летнего юбилея мужа. На одном из них она сидит вместе со свекровью Светланой Митрофановной, и многие поклонники отмечают, что они очень похожи.
Подписчики уралочки отмечают, что юлия похожа на свою свекровь, будто мама с дочерью. некоторые из них поинтересовались, насколько строгая мама у звездного супруга. «У меня самая лучшая свекровь, мы друг друга очень любим и поддерживаем!!!» — ответила Юлия поклонникам.
На юбилее у Игоря Николаева присутствовало много родственников. приехали поздравить артиста и звезды эстрады, в числе которых примадонна Алла Пугачева. Многие обратили внимание на то, что певица хорошеет с каждым днем.
Некоторое время назад Игоря Николаева упрекнули в том, что он не пишет песен для Проскуряковой. Поводом для упреков стало то, что Юлия разместила в instagram-аккаунте отрывок из трека «Танцуй», слова и музыку к которому написала Анастасия Ляшенко.
Юлия Проскурякова родилась в Свердловске. Со школы стала увлекаться в художественной самодеятельности, закончила Уральскую государственную юридическую академию, а недавно поступила на режиссёрский факультет Государственного института Театрального Искусства ГИТИС.