Норвежец показал быт ямальских оленеводов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер из Норвегии Йенс Аксель Такле снял короткометражный фильм после путешествия в Салехард и по городам республики Коми. Видеоролик он выложил на своем youtube-канале.

«Я ездил на экскурсию в ЯНАО на три дня с туристической группой из четырнадцати человек. Я не просто осмотрел столицу округа Салехард, а также смотрел как живут ненцы, как их чумы выглядят изнутри и как этот народ занимается оленеводством», — написал в своем Facebook Такле.

В своем мини-фильме норвежец запечатлел быт и жизнь оленеводов, побывал в чуме. Он также показал застывшие во льдах корабли у пристани Салехарда, городскую стелу — «66-я параллель» и символ города — черную лисицу. Такле изучает русский язык и науку о кино в университете в Осло. В столице Коми — Сыктывкаре — норвежец запечатлел ледяной городок, железнодорожный вокзал и городские арт-объекты. Он также побывал в Национальном музее Коми. Блогер неоднократно путешествовал по России. Он был в Мурманске, Самаре и Мордовии.

Видео: «Russlandsfarerne / Руссошественники», Youtube