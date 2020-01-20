Институт развития интернета объявил о старте конкурса, созданного для поддержки проектов по созданию полезного и интересного контента для молодежи в сети. В этом году бюджет конкурса составил три миллиарда рублей.
На конкурс принимаются работы по четырем направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение, сообщили в пресс-службе проекта. Направлениями первой волны станут такие темы, как «Живая память», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй». «Оценка представленных проектов будет проходить по трем критериям: качество контента, охват и реакция аудитории», — цитирует ТАСС генерального директора Института развития интернета Антонп Ключкина.
Наблюдательный совет конкурса возглавил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Также в совет вошли режиссер Тимур Бекмамбетов, музыкант Сергей Шнуров, писатель Александр Цыпкин, глава студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко, гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, глава Rambler Group Рафаэль Абрамян, председатель правления «Газпром-медиа холдинга» Дмитрий Чернышенко и видеоблогер Амиран Сардаров.
Уточняется, что прием заявок первой волны завершится 5 февраля. Вторая волна конкурса начнется в апреле 2020 года.