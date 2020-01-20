Экс-претендент на место в облдуме проведет в Тюмени пикет против изменения Конституции

Юрий Рябцев пытался пройти в тюменскую облдуму осенью 2019 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Изменение конституции РФ в 2020 году

Тюменский общественник Юрий Рябцев проведет в Тюмени пикет против изменения Конституции России. Об этом он сам сообщил «URA.RU». Мероприятие пройдет 24 января у здания Тюменского технопарка.

«Тема пикета — „За Конституцию России и против узурпации власти“», — сообщил собеседник «URA.RU». Активисты собираются привлечь внимание горожан плакатами и транспарантами, а также раздачей листовок. Старт мероприятия, в котором планируют принять участие 30 человек, назначен на 10 утра. Протестная акция уже согласована с мэрией Тюмени (копия уведомления имеется в распоряжении редакции).

Ранее агентство сообщало, что президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил внести поправки в основной закон РФ. По мнению главы государства, поправки в Конституцию связаны с повышением роли гражданского общества и политических партий. Для работы над изменениями создана рабочая группа, куда вошел ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков.

Юрий Рябцев выдвигал свою кандидатуру на довыборы в Тюменскую областную думу в сентябре 2019 года. Однако избирательная комиссия отказала ему в регистрации, поскольку общественник не сдал документы вовремя. В ответ активист провел в Тюмени пикет «против фашизма и узурпации власти».