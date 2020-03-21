Доктор Мясников признал, что эффективных лекарств от коронавируса не существует

Эффективных средств предотвратить течение коронавируса COVID-19 по неблагоприятному сценарию нет ни при нахождении на самоизоляции, ни при госпиталзиации, также не существует и эффективных лекарств. Об этом в своем telegram-канале заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
«Что дома, что в больнице, средств предотвратить течение болезни по неблагоприятному сценарию сегодня нет. В больнице так же не лечат, там только изолируют и наблюдают. Эффективных лекарств нет, что бы там ни писали газеты», — написал Мясников. Он также отметил, что готовящаяся вакцина от коронавируса никак не поможет уже заразившимся, так как любая вакцина является профилактикой для здоровых людей.
Кроме этого, Мясников прокомментировал европейскую систему здравоохранения, которая в настоящий момент не справляется с наплывом заболевших COVID-19. По мнению Мясникова, система здравоохранения Европы ориентирована на первичное звено — поликлиники, а на 100 тысяч населения больничных коек в странах Европы меньше, чем в России. Предполагается, что человек будет занимать койку от одного до трех дней, а не две-три недели, как в случае с коронавирусом. Поэтому европейские больницы многие годы успешно справлялись с умеренным количеством пациентов. « Когда на коронавирус поставили маркировку „особо опасная инфекция“, все в корне изменилось. Оказалось, что российская модель — тяжеловесная, уходящая корнями в послевоенные годы — в итоге куда лучше приспособлена к массовым катастрофам!», — считает Мясников.
Реальное количество зараженных новым коронавирусом в мире в три-четыре раза больше, чем говорит официальная статистика, пишет Мясников. «Именно поэтому и необходим коллективный карантин. Учения протекают в условиях „максимально приближенным к боевым“. Всемирный разбор полётов впереди», — заключил телеведущий Мясников.