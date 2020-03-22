За сутки в РФ зарегистрирован 61 новый случай заболевания коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 22 марта, воскресенье. И вот главные новости за выходные:

Эксклюзив

Россияне не потеряют рабочие места из-за глобального кризиса и коронавируса, заявил URA.RU бизнесмен Олег Сирота. Предприниматель уверен, что поправки в Конституцию гарантируют населению минимальную оплату труда, которая будет выше прожиточного минимума.

Отслужившим срочникам могут продлить службу в армии из-за коронавируса. Президент РФ может издать указ, в котором попросит солдат остаться в строю еще на несколько месяцев, рассказал URA.RU полковник в отставке Виктор Баранец.

Политика и экономика

С завтрашнего дня Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Исключение сделают лишь для вывоза россиян из-за границы.

Россия не хотела разрыва сделки ОПЕК+, который привел к падению стоимости нефти, заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов. «Это исключительно инициатива наших арабских партнеров», — сказал зампред правительства России.

Общество

В России за последние сутки зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом. Из них 54 случая — в Москве.

Главный инфекционист РУДН назвала основные отличия коронавируса от гриппа. У первой болезни отсутствует ярко выраженная интоксикация, а такие симптомы, как кашель и першение в горле, появляются с первых дней начала заболевания.

Богатые россияне скупают аппараты искусственной вентиляции легких на случай осложнений при заражении коронавирусом. Одно такое устройство стоит 1,8 млн рублей, а список ожидания расписан на восемь месяцев вперед.

Урал

Уралец, прилетевший из США, не может провериться на коронавирус. Он застрял в московской гостинице: скорая отказывается делать ему тест без прописки, а Роспотребнадзор запретил покидать Москву.

В Тюменском государственном университете на мероприятии побывал человек, у которого диагностировали коронавирус. Источники URA.RU назвали две версии, где и как заболевший мог подцепить вирус.

Житель Югры не пережил собственную свадьбу. Во время празднования между женихом и 50-летним мужчиной завязалась ссора, которая закончилась кровопролитием.