Экс-директор департамента образования Курганской области покинул регион

Бывший руководитель зауральского департамента образования Эдуард Абрамов переехал работать в Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом экс-директор рассказал URA.RU.
Он пояснил, что уехал из Курганской области, так как получил приглашение на работу от коллег и принял его. «Занимаю сейчас должность заместителя директора по научно-инновационной работе в Региональном институте развития образования Ямало-Ненецкого автономного округа [г. Салехард]», — уточнил Абрамов.
Он добавил, что в 2015—2018 годах работал старшим инструктором-методистом по Уральскому федеральному округу. Активно продвигал инновационные проекты. Наиболее тесные деловые связи сложились с партнерами из Ямала. «В тоже время сохраняю связь с коллегами из Курганской области. Обмениваемся опытом, идеями, наработками. Такие межрегиональные коммуникации в сфере образования мне представляются весьма взаимообогащающими», — отметил Абрамов.
Пост руководителя курганского департамента образования Абрамов покинул год назад. Он уходил работать главным научным сотрудником в курганский институт развития образования и социальных технологий (ИРОСТ).