Экс-директор департамента образования Курганской области покинул регион

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Пресс-конференция Александра Васильева Курган, абрамов эдуард, смех, портрет
Бывший руководитель зауральского департамента образования уехал из Курганской областиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший руководитель зауральского департамента образования Эдуард Абрамов переехал работать в Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом экс-директор рассказал URA.RU.

Он пояснил, что уехал из Курганской области, так как получил приглашение на работу от коллег и принял его. «Занимаю сейчас должность заместителя директора по научно-инновационной работе в Региональном институте развития образования Ямало-Ненецкого автономного округа [г. Салехард]», — уточнил Абрамов.

Он добавил, что в 2015—2018 годах работал старшим инструктором-методистом по Уральскому федеральному округу. Активно продвигал инновационные проекты. Наиболее тесные деловые связи сложились с партнерами из Ямала. «В тоже время сохраняю связь с коллегами из Курганской области. Обмениваемся опытом, идеями, наработками. Такие межрегиональные коммуникации в сфере образования мне представляются весьма взаимообогащающими», — отметил Абрамов.

Пост руководителя курганского департамента образования Абрамов покинул год назад. Он уходил работать главным научным сотрудником в курганский институт развития образования и социальных технологий (ИРОСТ).

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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