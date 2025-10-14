Свердловский депутат осудил запрет продажи перцовок школьникам

Заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев выступил против инициативы Госдумы о запрете продажи перцовых баллончиков детям. По его мнению, перцовые баллончики являются эффективным способом защиты для детей от бродячих собак и хулиганов.
«Что касается баллончиков, я считаю, что это малоинвазивное средство защиты — хороший метод защиты от бродячих собак, а у нас эта проблема не решена в области. Это средство защиты от хулиганов, криминала. Запрещать детям пользоваться этими средствами защиты — неправильно», — заявил Ивачев в эфире программы «Парламентское время» на телеканале ОТВ.
В ходе программы депутат также прокомментировал недавний инцидент с распылением перцового баллончика в школе №76 Екатеринбурга, где пострадали 14 учеников. Ивачев выразил несогласие с тем, что к семье школьника были применены строгие меры наказания — постановка на учет и регулярные проверки. Депутат считает, что подобные случаи могут произойти в любой семье, и на первое место необходимо ставить профилактику и воспитательную работу, а не карательные меры.
ЧП произошло утром 13 октября. Один из учеников пронес в школу перцовый баллончик и распылил его в классе во время перемены. Шестерым пострадавшим оказали медпомощь прямо в школе. Девятерых подростков доставили в больницу №9, а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!