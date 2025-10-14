14 октября 2025

Свердловский депутат осудил запрет продажи перцовок школьникам

Депутат Ивачев: перцовки нужны детям, чтобы защищаться от бродячих собак
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перцовки, по мнению депутата, остаются хорошим методом защиты для детей
Перцовки, по мнению депутата, остаются хорошим методом защиты для детей Фото:

Заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев выступил против инициативы Госдумы о запрете продажи перцовых баллончиков детям. По его мнению, перцовые баллончики являются эффективным способом защиты для детей от бродячих собак и хулиганов. 

«Что касается баллончиков, я считаю, что это малоинвазивное средство защиты — хороший метод защиты от бродячих собак, а у нас эта проблема не решена в области. Это средство защиты от хулиганов, криминала. Запрещать детям пользоваться этими средствами защиты — неправильно», — заявил Ивачев в эфире программы «Парламентское время» на телеканале ОТВ.

В ходе программы депутат также прокомментировал недавний инцидент с распылением перцового баллончика в школе №76 Екатеринбурга, где пострадали 14 учеников. Ивачев выразил несогласие с тем, что к семье школьника были применены строгие меры наказания — постановка на учет и регулярные проверки. Депутат считает, что подобные случаи могут произойти в любой семье, и на первое место необходимо ставить профилактику и воспитательную работу, а не карательные меры.

ЧП произошло утром 13 октября. Один из учеников пронес в школу перцовый баллончик и распылил его в классе во время перемены. Шестерым пострадавшим оказали медпомощь прямо в школе. Девятерых подростков доставили в больницу №9, а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев выступил против инициативы Госдумы о запрете продажи перцовых баллончиков детям. По его мнению, перцовые баллончики являются эффективным способом защиты для детей от бродячих собак и хулиганов.  «Что касается баллончиков, я считаю, что это малоинвазивное средство защиты — хороший метод защиты от бродячих собак, а у нас эта проблема не решена в области. Это средство защиты от хулиганов, криминала. Запрещать детям пользоваться этими средствами защиты — неправильно», — заявил Ивачев в эфире программы «Парламентское время» на телеканале ОТВ. В ходе программы депутат также прокомментировал недавний инцидент с распылением перцового баллончика в школе №76 Екатеринбурга, где пострадали 14 учеников. Ивачев выразил несогласие с тем, что к семье школьника были применены строгие меры наказания — постановка на учет и регулярные проверки. Депутат считает, что подобные случаи могут произойти в любой семье, и на первое место необходимо ставить профилактику и воспитательную работу, а не карательные меры. ЧП произошло утром 13 октября. Один из учеников пронес в школу перцовый баллончик и распылил его в классе во время перемены. Шестерым пострадавшим оказали медпомощь прямо в школе. Девятерых подростков доставили в больницу №9, а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...